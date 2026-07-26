Poco prima delle 11 di domenica 26 luglio, lungo l’Autopalio in direzione Firenze, si è verificato un tamponamento tra due veicoli sulla corsia di sorpasso. L’impatto ha provocato l’incendio di entrambe le auto coinvolte. L’evento si è verificato all’altezza dell’accesso all’Autoplaio San Casciano Sud. Una famiglia presente sul luogo ha assistito alle fiamme che hanno avvolto i veicoli coinvolti. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o altre conseguenze.

Firenze, 26 luglio 2026 – Un tamponamento tra due auto in corsia di sorpasso ha scaturito un incendio che ha coinvolto due auto. E’ successo poco prima delle 11 di domenica 26 luglio lungo l’ Autopalio direzione Firenze all’altezza della rampa di accesso d'entrata sull’Autoplaio San Casciano Sud. Subito il traffico è rimasto paralizzato mentre sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano Val di Pesa impegnati in quel momento a rimuovere dei calcinacci caduti da una terrazza in via Roma nel centro del paese. Gli occupanti delle due vetture una composta da una famiglia di stranieri con bambini, hanno fatto in tempo a scendere dall’auto mettendosi in sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dopo lo schianto l’auto va a fuoco: paura per una famiglia sull’Autopalio

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AUTO ELETTRICA SI SCHIANTA E PRENDE FUOCO: MORTA CARBONIZZATA UNA DONNA, GRAVISSIMO IL COMPAGNO

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