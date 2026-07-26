Diomande e Vinicius sono al centro delle trattative di mercato del club madrileno. Si parla di un possibile trasferimento di Diomande in Inghilterra, mentre Vinicius potrebbe essere coinvolto in uno scambio tra club europei. Le trattative coinvolgono squadre di Spagna, Inghilterra e Germania, con incontri e offerte che si susseguono nelle ultime settimane. La società sta valutando le mosse da compiere per rafforzare la rosa.

Il calciomercato del Real Madrid ruota attorno ai nomi di Diomande e Vinicius. Cosa sta succedendo in casa Merengues. Il Real Madrid è pronto a mettere a segno un altro clamoroso colpo di calciomercato. La dirigenza delle Merengues ha praticamente definito l’acquisto di Yan Diomande, talentuosa ala offensiva ivoriana classe 2006 in forza al Lipsia. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, la trattativa è ormai alle battute finali e la società madrilena sta ultimando i dettagli per chiudere un affare destinato a far rumore in tutta Europa. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Accordo con il Lipsia: cifre e dettagli dell’operazione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diomande e Vinicius accendono il calciomercato del Real Madrid: intreccio clamoroso sull’asse Spagna-Inghilterra-Germania. Cosa sta succedendo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Inter, irrompe Mourinho! Lo Special One vuole portare Bastoni al Real Madrid. Cosa sta succedendoMourinho avrebbe manifestato l'interesse a portare Bastoni dal'Inter al Real Madrid durante questa sessione di calciomercato.

Calciomercato Como: ore decisive per il futuro di Nico Paz, summit a Madrid con il Real. Cosa sta succedendoIl calciomercato del Como si trova in una fase decisiva per il trasferimento di Nico Paz.

Real Madrid, assalto a Diomandé: trattativa aperta con il LipsiaIl Real Madrid accelera per Diomandé dopo il Mondiale: avviati i contatti con il Lipsia, mentre sfuma definitivamente la pista che portava a Olise. tuttojuve.com

Diomandè al Real Madrid libera Vinicius: l'Arsenal ci prova. Ecco cosa può succedere e le cifreNei prossimi giorni potrebbe nascere un asse di mercato inaspettato, per non dire clamoroso. Yan Diomandè, talento ivoriano venuto ... msn.com