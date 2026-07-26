Depay Corinthians il matrimonio continua | accordo trovato per il rinnovo dell’attaccante! Tutti i dettagli

Depay ha firmato il rinnovo del contratto con il club brasiliano. L’accordo prevede la permanenza dell’attaccante olandese nel team, con dettagli ancora da definire ufficialmente. La trattativa si è conclusa positivamente, confermando il proseguimento del rapporto tra il giocatore e la squadra. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali del club, senza ulteriori specifiche sui termini economici o sulla durata.

Depay Corinthians, è stato trovato l’accordo per il rinnovo dell’attaccante olandese. Ecco le novità. Prosegue la storia d’amore tra Memphis Depay e il calcio brasiliano. L’attaccante olandese ha sciolto gli ultimi riserve e ha raggiunto la totale intesa con la dirigenza del Corinthians per la definizione di un nuovo contratto. Dopo settimane di trattative e indiscrezioni, l’operazione può definirsi giunta felicemente al traguardo: il calciatore ha accettato ogni condizione proposta dal club di San Paolo, sancendo la sua permanenza a lungo termine nel massimo campionato sudamericano. Lo riporta Fabrizio Romano. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo I dettagli dell’accordo biennale e i tempi della firma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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