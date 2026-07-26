Da Reggio Emilia a Bruxelles in bici con 40 chili di Parmigiano l' impresa solidale di un gruppo di amici | Vogliamo raccogliere risorse per garantire lo sport a giovani disabili
Un gruppo di amici è partito da Reggio Emilia in bicicletta con 40 chili di Parmigiano, dirigendosi verso Bruxelles. L’obiettivo è raccogliere fondi per sostenere lo sport per giovani disabili. Il viaggio, chiamato «La Pandita in forma va a Bruxelles», riprende un’impresa precedente realizzata dalla stessa squadra, guidata dall’ideatore del progetto. La spedizione si è svolta lungo un percorso pianificato e senza incidenti significativi.
L’avventura è stata titolata «La Pandita in forma va a Bruxelles», nome che arriva da una precedente impresa compiuta dalla stessa squadra, guidata dall’ideatore del progetto Andrea Bonini. Il gruppo macinerà 1.200 km dal 29 agosto al 9 settembre, giorno in cui arriverà di fronte al Parlamento Europeo. «Vogliamo permettere a 20 ragazzi di fare attività con All Inclusive Sport». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it
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