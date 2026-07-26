Da Reggio Emilia a Bruxelles in bici con 40 chili di Parmigiano l' impresa solidale di un gruppo di amici | Vogliamo raccogliere risorse per garantire lo sport a giovani disabili

Notizia in breve

Un gruppo di amici è partito da Reggio Emilia in bicicletta con 40 chili di Parmigiano, dirigendosi verso Bruxelles. L’obiettivo è raccogliere fondi per sostenere lo sport per giovani disabili. Il viaggio, chiamato «La Pandita in forma va a Bruxelles», riprende un’impresa precedente realizzata dalla stessa squadra, guidata dall’ideatore del progetto. La spedizione si è svolta lungo un percorso pianificato e senza incidenti significativi.