Da Bergamo a Scicli il volontario | Ho capito cosa vuol dire essere migrante

Un volontario ha raccontato di aver partecipato a un’esperienza che gli ha permesso di conoscere i rifugiati e i richiedenti asilo, provenienti da aree colpite da conflitti armati. Ha indicato che questa esperienza gli ha fatto capire cosa significa dover lasciare il proprio paese a causa di guerre e situazioni di crisi. Il viaggio ha coinvolto diverse località, tra cui Bergamo e Scicli, e ha offerto l’opportunità di entrare in contatto diretto con persone in fuga da contesti difficili.

“Questa esperienza mi ha dato la possibilità di conoscere i migranti, in questo caso rifugiati e richiedenti asilo, scoprendo cosa vuol dire fuggire da un Paese che si trova in situazioni difficili come la guerra”. Così il bergamasco Francesco Previtali, classe 1994, che dal 2025 lavora come insegnante all’Istituto Comprensivo “Martiri della Resistenza” a Calcio, racconta cosa gli ha lasciato la possibilità di fare volontariato alla “Casa delle Culture” di Scicli, in Sicilia, nell’ambito del progetto Mediterranean Hope, che si occupa di dare assistenza a persone migranti in Italia. Dal punto di vista umano è stata un’opportunità molto arricchente, che ha vissuto insieme a sua moglie Daniela Testa, terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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