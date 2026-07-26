Crollano calcinacci in via San Nicola | strada chiusa per i controlli

In via San Nicola ad Atripalda, alcuni calcinacci si sono staccati dalla facciata di un edificio e sono caduti sulla strada. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i controlli di sicurezza. Nessun ferito è stato segnalato. La zona rimane sotto osservazione mentre si valuta la stabilità dell’edificio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di apprensione ad Atripalda, dove alcuni calcinacci si sono improvvisamente staccati dalla facciata di un edificio in via San Nicola, finendo sulla pubblica via. Per fortuna, al momento del crollo non transitavano pedoni né veicoli e non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area eliminando le parti pericolanti, insieme agli agenti della Polizia Municipale che hanno disposto la chiusura temporanea della strada per consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche. L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, richiamando l’attenzione sulle condizioni di conservazione di alcuni fabbricati del centro cittadino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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