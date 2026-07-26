Dal 1° gennaio 2026, in Europa entra in vigore la direttiva Dac8, che impone lo scambio automatico di dati fiscali relativi alle criptovalute. Questa misura mira a eliminare le zone grigie e l'anonimato per chi detiene valute digitali. La normativa coinvolge le piattaforme di scambio e altre entità che gestiscono asset digitali, obbligandole a condividere informazioni sui clienti con le autorità fiscali nazionali.

Il 2026 è stato caratterizzato da una delle svolte più importanti nella storia degli asset digitali in Europa. Dal 1° gennaio, infatti, l’era dell’anonimato e delle zone grigie per chi detiene valute virtuali è ufficialmente finita. Con l’entrata in vigore della direttiva DAC8 (Direttiva UE 20232226), lo scambio automatico di informazioni fiscali è diventato una realtà quotidiana nel settore delle criptovalute, allineando i controlli sugli asset digitali a quelli già attivi da anni per i tradizionali conti correnti bancari. Il quadro operativo in Italia si è consolidato rapidamente: dopo il recepimento della norma europea tramite il Decreto Legislativo n. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Criptovalute e direttiva Dac8, lo scambio automatico di dati fiscali dal 2026

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