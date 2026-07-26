Una crema coreana specifica per pelle mista e grassa, la Dr. Althea 345 Relief Cream, viene venduta come idratante che aiuta a regolare la produzione di sebo. Si rivolge a chi ha una pelle incline a essere più oleosa e soggetta a acne, offrendo idratazione senza appesantire. La formulazione è pensata per mantenere l’equilibrio cutaneo, evitando eccessi di sebo e secchezza. La crema è disponibile sul mercato senza specificare dettagli sulla composizione.

Dr. Althea 345 Relief Cream, la crema coreana idratante per pelle mista e grassa Quando si ha a che fare con una pelle mista o grassa, che tende quindi per natura a essere più sebacea e incline all'acne, si opta spesso per una skincare capace di regolare la produzione di olio, dimenticandocisi dell'importanza dell'idratazione. Questo gesto ripetuto nella quotidianità porta, però, a uno squilibrio della barriera cutanea che, compromessa, può istillare l'effetto contrario, attivando un meccanismo per cui i tessuti aumentano la produzione di sebo al fine di recuperare gli oli sottratti dalle formule astringenti. Con la sua miscela ben bilanciata, dove ingredienti seboregolatori si uniscono ad attivi umettanti e lenitivi, la 345 Relief Cream di Dr. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Crema coreana per pelle grassa, la Dr. Althea 345 Relief Cream

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Reseña Crema facial 345 Dr Althea Relief Cream

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