Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. L'infiltrata è il thriller premiato con due Premi Goya che racconta la straordinaria storia vera di Aranzazu Berradre Marín, giovane agente della polizia spagnola che per otto anni ha vissuto sotto copertura all'interno dell'organizzazione terroristica basca ETA. Una missione lunga e pericolosa, fatta di tensione. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Domenica 26 Luglio 2026 - L'infiltrata

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