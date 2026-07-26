Il principe George si sta preparando per entrare a Eton, dopo aver visitato l’istituto con i genitori all’età di dieci anni. La decisione di frequentare questa scuola è stata già anticipata da fonti vicine alla famiglia, senza che ci siano state variazioni rispetto alle aspettative iniziali. La sua futura iscrizione è stata oggetto di discussioni pubbliche, ma non sono stati annunciati cambiamenti rispetto alla pianificazione originale. La scelta viene considerata coerente con le precedenti visite fatte durante l’infanzia.

In realtà, la scelta non sorprende. Già all’età di dieci anni, il giovane principe aveva visitato l’istituto insieme ai genitori, alimentando le prime indiscrezioni sul suo futuro. Fondato nel 1440 e riservato agli studenti maschi, Eton intrattiene da secoli stretti legami con la famiglia reale britannica. Tra i suoi ex allievi figurano infatti il principe William, il principe Harry e il principe Edward. Entrando a sua volta in questa istituzione simbolo, il principe George si inserirà dunque in una tradizione familiare che ha radici profonde. Un'esperienza in collegio prima di Eton Secondo il Daily Mail, sarebbe stato lo stesso George a voler sperimentare la vita in collegio prima del suo ingresso a Eton. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Come il principe George si sta preparando all'ingresso a Eton

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