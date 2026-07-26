Come e dove vedere la replica di Amici 25 in TV e streaming

Da tutto.tv 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La replica di Amici 25 può essere vista sia in TV che in streaming. La trasmissione, tornata il 28 settembre 2025, è uno dei talent show più seguiti del palinsesto televisivo. La stagione 25 segna un ritorno molto atteso, con il pubblico che continua a seguire con interesse le vicende dei concorrenti. La programmazione consente agli spettatori di recuperare le puntate in modo facile e rapido, grazie alle piattaforme digitali e alle repliche in televisione.

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Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più attesi del palinsesto televisivo ed è tornato il 28 settembre 2025 con la sua stagione 25. Sono passati anni dal suo debutto su Mediaset ma l’entusiasmo per il programma non si è mai spento. Come sempre la padrona di casa ha dato il via agli appuntamenti pomeridiani del weekend, che andranno in onda ogni domenica alle 14:00 in attesa dell’arrivo del Serale. Per chi non riesce a seguire l’appuntamento di Canale 5, resta la possibilità di vedere l’ultima puntata in replica in TV e streaming. Come vedere la replica di Amici 25 del 26 Luglio. Come ogni edizione di Amici di Maria De Filippi, anche quella in corso riserverà diverse sorprese al pubblico. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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