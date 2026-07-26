Il Newcastle sta considerando la cessione di un altro giocatore, a pochi mesi dall’addio di Sandro Tonali. Dopo un’esperienza di dodici mesi con la maglia del club, Nick Woltemade potrebbe lasciare la squadra. La decisione si inserisce in un contesto di possibili cessioni importanti nel mercato della Premier League.

Il Newcastle può far partire anche questo giocatore dopo Sandro Tonali. Si prospetta un’altra cessione eccellente. Inattesa svolta nel mercato della Premier League: l’esperienza di Nick Woltemade con la maglia del Newcastle sembra essere già giunta al capolinea dopo appena dodici mesi. Secondo quanto rivelato dalla testata The Athletic, i vertici dei Magpies avrebbero informato il calciatore tedesco della possibilità di lasciare il club attraverso la formula del prestito. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La decisione è figlia di una scelta precisa del manager Eddie Howe, orientato ad affidare la guida del reparto offensivo per la stagione a venire al duo composto da Yoane Wissa e William Osula. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Clamoroso Newcastle, dopo Tonali i Magpies valutano un’altra cessione eccellente!

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