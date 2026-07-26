cisgiordania un gruppo di coloni israeliani incendia due moschee

Due moschee nella Cisgiordania sono state danneggiate da incendi nella notte. Le autorità locali attribuiscono l’attacco a un gruppo di coloni israeliani. Le moschee si trovano nei villaggi di Qusra e Kour e hanno subito danni significativi.

Due moschee sono state incendiate nella notte in Cisgiordania, in quello che le autorità locali ritengono un attacco compiuto da coloni israeliani. I due luoghi di culto, nei villaggi di Qusra e Kour, hanno riportato gravi danni. Le immagini delle telecamere di sorveglianza di Kour mostrerebbero tre persone in abiti civili provocare una forte esplosione all’ingresso della moschea, mentre i residenti hanno comunque celebrato le preghiere nonostante i danni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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