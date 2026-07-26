La commedia surreale in programma questa sera alle 21 alla Rocca di Ravaldino si intitola ‘#Chitticonosce’ e rappresenta figure del Novecento. Lo spettacolo esplora cosa potrebbe succedere se i giovani di oggi incontrassero personaggi storici di quel secolo. È inserito nel calendario di Arena Rocca Estate.

Tutto nasce da una domanda: cosa accadrebbe se i ragazzi di oggi potessero incontrare alcune delle personalità che hanno segnato il Novecento? A cercare di rispondere ci pensa ‘ #Chitticonosce ’, la commedia surreale e divertente in programma questa sera alle 21 alla Rocca di Ravaldino, nell’ambito di Arena Rocca Estate. Lo spettacolo, proposto dalla Compagnia dei Mandorli della Parrocchia di San Benedetto, costruisce un dialogo immaginario tra generazioni diverse: sul palco si incontrano i linguaggi, le curiosità e i punti di vista dei giovani di oggi con quelli di grandi figure della storia, della scienza, dell’arte e della cultura pop del Novecento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Chitticonosce’, la commedia surreale con le figure del ‘900

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