Incombe una specie di timore reverenziale (forse esagerato): così va interpretata questa raffica di rifiuti alla conduzione dello storico programma Chi l’ha visto?, orfano di Federica Sciarelli. Nessuno osa prendere il posto di una conduttrice tanto amata e seguita, diventata davvero un tutt’uno con il programma sulle persone sparite di Raitre. Erano più di vent’anni che era il simbolo del programma e sembra che tutti abbiano paura, perché il confronto sarebbe schiacciante. Tantissimi i “no” incassati alla proposta della Rai di raccogliere l’eredità di Federica. I conduttori Peppe Rinaldi, Giorgia Cardinaletti, Massimo Giletti, Francesca Fialdini, persino il dirigente Rai Stefano Coletta che di Chi l’ha visto? è stato autore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Chi l'ha visto, Federica Sciarelli fa paura: chi sta dicendo no

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Preparate i fazzoletti, stasera lultima puntata di Federica Sciarelli a Chi lha visto

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Federica Sciarelli resterà con noi dichiara l'AD Rai a Milano Finanza. A #chilhavisto verrà fatta una scelta interna. Preoccupato per l'uscita di Infante? No. Faceva da noi #Ore14 e ora va a Mediaset a fare la stessa cosa alle 11. Scelta analoga a quella di Bi x.com

Chi L’ha Visto, quattro nomi per il dopo Federica Sciarelli: la scelta della Rai è vicinaIl nuovo conduttore potrebbe arrivare direttamente dalla squadra del programma. La decisione della Rai sarebbe ormai imminente. msn.com

Chi l'ha visto? Il totonomi: Francesco Paolo Del Re, Raffaella Griggi, Chiara Cazzaniga e Veronica Briganti per il dopo SciarelliChi l’ha visto il conduttore di Chi l’ha visto? Il nome del successore di Federica Sciarelli continua ad essere un rebus, un tormentone di quest’estate (in mancanza di ... ilmessaggero.it