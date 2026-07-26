Chevalier opzione per la porta della Juventus? Cosa filtra

Si intensificano le voci di una possibile trattativa tra la Juventus e un club francese per il portiere. Secondo quanto filtrato, il portiere potrebbe lasciare Parigi e trasferirsi in Italia. La squadra bianconera sta cercando un nuovo portiere titolare, e questa opzione è tra le più valutate. Restano da confermare dettagli e sviluppi, mentre le trattative sono in corso.

sulla presunta trattativa tra i bianconeri e il club francese: il portiere può lasciare Parigi. La ricerca del nuovo portiere titolare per la Juventus continua a far registrare rumors a livello internazionale. Nelle ultime ore, dalla Francia si erano diffuse voci su un presunto interesse per Lucas Chevalier, estremo difensore del PSG. A fare chiarezza e smorzare l’ipotesi è intervenuto Fabrizio Romano attraverso il suo canale YouTube. Calciomercato Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il punto di Fabrizio Romano. L’esperto di mercato ha fatto il quadro sulla situazione dei pali bianconeri, escludendo allo stato attuale trattative concrete per il francese: « In serata dalla Francia è circolato il nome di Lucas Chevalier, portiere del PSG, per la porta della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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