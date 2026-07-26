Dalle novelle apocrife di Michail Zoscenko. Mentre Polikarpov era in ferie, Zmychov riuscì con astuzia a portargli via la fidanzata e a mettersi con lei. Venutone a conoscenza, Polikarpov dapprima se ne stupì: “Cosa ci avrà trovato in lui? Ha lasciato me, segretario di un comitato di fabbrica, per un semplice operaio! Va bene, lui col cottimo arriva a duecento rubli al mese, ma anch’io ho uno stipendio rispettabile. E quanto alle qualità personali, cos’ha in più rispetto a me?” Poi il suo stupore si trasformò in irritazione e desiderio di vendetta. “Gli spaccherei la faccia! Così imparerebbe! E a lei sputerei in faccia davanti a tutti, così capirebbe!” Ma subito si riprese e si pentì: “ Che porcherie ti passano per la testa, Polikarpov! Botte in faccia e sputi! Bravo, bel membro del partito che sei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Che cosa volete?”, chiesero gli astronomi a quei misteriosi segnali luminosi

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