Che cosa volete? chiesero gli astronomi a quei misteriosi segnali luminosi
Gli astronomi hanno chiesto “Che cosa volete?” in risposta ai segnali luminosi misteriosi inviati da uno spazio sconosciuto. Nel frattempo, durante le ferie di Polikarpov, Zmychov ha sottratto con astuzia la fidanzata a Polikarpov e ha iniziato una relazione con lei.
Dalle novelle apocrife di Michail Zoscenko. Mentre Polikarpov era in ferie, Zmychov riuscì con astuzia a portargli via la fidanzata e a mettersi con lei. Venutone a conoscenza, Polikarpov dapprima se ne stupì: “Cosa ci avrà trovato in lui? Ha lasciato me, segretario di un comitato di fabbrica, per un semplice operaio! Va bene, lui col cottimo arriva a duecento rubli al mese, ma anch’io ho uno stipendio rispettabile. E quanto alle qualità personali, cos’ha in più rispetto a me?” Poi il suo stupore si trasformò in irritazione e desiderio di vendetta. “Gli spaccherei la faccia! Così imparerebbe! E a lei sputerei in faccia davanti a tutti, così capirebbe!” Ma subito si riprese e si pentì: “ Che porcherie ti passano per la testa, Polikarpov! Botte in faccia e sputi! Bravo, bel membro del partito che sei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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