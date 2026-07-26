Che ci faccio qui | anticipazioni e streaming della puntata di oggi

Da tpi.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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, 26 luglio. Questa sera, domenica 26 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Che ci faccio qui, il programma ideato e condotto da Domenico Iannacone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. Domenico Iannacone racconta le fragilità e le possibilità, tra memorie che si spengono e, sorprendentemente, si riaccendono. Tre storie, tre visioni diverse della mente umana, che smontano stereotipi e ricompongono con delicatezza il valore della coscienza, della conoscenza, della memoria. Tre traiettorie diverse, un unico sguardo: quello che vede nella mente non solo un organo, ma un luogo vivo, che resiste, si trasforma, fiorisce. 🔗 Leggi su Tpi.it

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CHE CI FACCIO QUI - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA MARTEDÌ 30 GIUGNO 2026 SU RAI TRE

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Temi più discussi: Rai 3, stasera a Che ci faccio qui Michele Carmosino e le sue 10 lauree; Che ci faccio qui Parlami di te; Iannacone, 'Chi l'ha visto? Nessun contatto con la Rai, come Sciarelli non c'è nessuno'; Domenico Iannacone smentisce l'ipotesi Chi l'ha visto?: Senza fondamento. Mai stati contatti.

che ci faccio quiTutto sulla storia (finita) tra Domenico Iannacone e Federica Gentile e cosa fa la figlia NicoleIl giornalista è alla guida del programma Che ci faccio qui: qui vi raccontiamo tutto sulla sua vita privata (e sul perché in tanti lo vedrebbero bene a Chi l'ha visto?) ... elle.com

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