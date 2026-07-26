A Szeged, in Ungheria, si sono conclusi gli Europei Junior e Under 23 di canoa velocità con quattro medaglie per l’Italia. Tra le Under 23, un argento è stato conquistato da una atleta femminile. Nelle categorie Juniores, un’altra atleta ha vinto un argento, mentre due bronzi sono stati ottenuti da un’altra atleta, uno dei quali in coppia con un’altra concorrente.

Si chiudono con un bilancio di 4 medaglie per l’Italia gli Europei JU23 2026 di canoa velocità, andati in scena a Szeged, in Ungheria: Giorgia Lacalamita centra un argento tra le Under 23, mentre Anastasia Insabella porta a casa tra le Juniores un argento e due bronzi, uno dei quali assieme a Sofia Crivici. Nel K1 1000 Under 23 femminile conquista la medaglia d’argento di Giorgia Lacalamita (Marina Militare), che si piazza seconda in 4:03.227, battuta soltanto dalla padrona di casa magiara Zita Bauer, d’oro in 4:01.581, mentre l’estone Elizaveta Fedorova centra il bronzo in 4:03.554. Nel K1 500 Junior femminile Anastasia Insabella chiude alla piazza d’onore con il tempo di 2:09. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Canoa velocità, quattro medaglie per l’Italia agli Europei Junior/Under 23

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