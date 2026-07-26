Can Yaman ha condiviso un messaggio sui social, scrivendo: «L’Italia è un amore». Poco prima, ha abbracciato il pubblico del Sud durante un evento, dimostrando un legame forte con questa parte del Paese. La sua presenza ha attirato numerosi fan, che hanno accolto calorosamente l’attore. La sua visita si è conclusa con una dedica rivolta ai sostenitori italiani, che ha riscosso grande entusiasmo tra gli appassionati.

Can Yaman, la dedica che conquista i fan: «L’Italia è un amore». Il nuovo abbraccio con il pubblico del Sud. Ci sono legami che resistono al tempo, alle distanze e perfino ai ritmi frenetici di una carriera internazionale. È quello che continua a unire Can Yaman al pubblico italiano, un rapporto costruito negli anni e alimentato da un affetto che, a ogni incontro, sembra diventare ancora più intenso. La nuova tappa nel Sud Italia ne è stata la conferma. L’attore turco ha incontrato centinaia di sostenitori accorsi per salutarlo, regalando sorrisi, fotografie e momenti di grande spontaneità. Un’accoglienza calorosa che ha trasformato l’evento in una vera e propria festa, con fan arrivati anche da diverse regioni pur di trascorrere qualche minuto insieme al loro beniamino. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Can Yaman: il nuovo abbraccio con il Sud, poi la dedica che conquista i fan

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