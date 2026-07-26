Campo progressista Bettini | Il candidato premier si sceglierà solo con le primarie così nessun elettore si ingrugna

Goffredo Bettini ha dichiarato che, in caso di legge elettorale che richieda l’indicazione del candidato premier, il partito sceglierà il candidato attraverso le primarie. Bettini, figura nota nel Pd e sostenitore del “campo largo”, ha sottolineato che questa modalità serve a evitare malumori tra gli elettori. La decisione sarà presa solo in presenza di un obbligo normativo di indicare il candidato premier.

“ Se la legge elettorale imporrà l’indicazione del candidato premier, noi scioglieremo la questione con le primarie “. Lo afferma Goffredo Bettini, storico dirigente del Pd e teorico del “campo largo”, come è stato battezzato da lui, intervenendo a Il caffè della domenica, su Radio24. Bettini spiega di essersi dedicato soprattutto “a questo lavoro di costruzione, di tenere un po’ le fila di questo nostro campo che ha bisogno di essere sempre più unito, sempre più in amicizia. Ma le cose sono un po’ complicate “. Alla domanda della conduttrice Maria Latella su chi dovrebbe prevalere tra Elly Schlein e Giuseppe Conte, nel caso in cui l’attuale... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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