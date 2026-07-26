Calciomercato lo stipendio faraonico dell' Al-Ittihad per convincere Pedro Gonçalves | si defila il Milan

Da pianetamilan.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Al-Ittihad ha offerto uno stipendio molto elevato per convincere Pedro Gonçalves a trasferirsi in Saudi Pro League. L'esterno dello Sporting si sarebbe deciso a firmare con il club saudita, superando la concorrenza di altri club, tra cui il Milan. La notizia è riportata dal quotidiano portoghese 'Record'. La trattativa si è conclusa con un accordo raggiunto grazie alla proposta economica avanzata dall'Al-Ittihad.

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Un giocatore che era stato accostato con insistenza al Milan ad inizio mercato sta per trasferirsi in Saudi Pro League. Stando a quanto riferito dal quotidiano portoghese 'Record', l'Al-Ittihad avrebbe superato la concorrenza nella corsa a Pedro Gonçalves grazie ad un offerta monstre che ha convinto l'esterno dello Sporting. I dettagli sull'offerta dell'Al-Ittihad. Nei giorni scorsi, l' Al Diriyah aveva offerto al portoghese un contratto biennale a 15 milioni di euro netti a stagione. Secondo 'Record', la proposta dell' Al-Ittihad sarebbe addirittura superiore. Nei programmi di Pedro Gonçalves non c'era un trasferimento in Arabia, ma cifre del genere lo hanno portato a prendere seriamente in considerazioni le richieste ricevute dalla Saudi Pro League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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