Calciomercato Gerard Martín al Milan? Moretto fa chiarezza | Ecco la verità

Notizia in breve

Il Milan ha già concluso gli acquisti di Mario Gila e Sankhoun Diawara, ma nelle ultime ore si è diffusa l’indiscrezione su un possibile interesse per Gerard Martín. Tuttavia, secondo fonti vicine al club, non ci sono trattative in corso con il calciatore e il nome non è stato inserito tra i candidati ufficiali. La società non ha ancora annunciato ulteriori acquisti nel reparto difensivo.