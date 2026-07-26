Calciomercato Gerard Martín al Milan? Moretto fa chiarezza | Ecco la verità
Il Milan ha già concluso gli acquisti di Mario Gila e Sankhoun Diawara, ma nelle ultime ore si è diffusa l’indiscrezione su un possibile interesse per Gerard Martín. Tuttavia, secondo fonti vicine al club, non ci sono trattative in corso con il calciatore e il nome non è stato inserito tra i candidati ufficiali. La società non ha ancora annunciato ulteriori acquisti nel reparto difensivo.
Il club rossonero ha già chiuso per Mario Gila e Sankhoun Diawara, ma le sorprese in difesa potrebbero non essere finite. Nelle ultime ore il nome di Gerard Martin è stato accostato con insistenza al Milan. A fare chiarezza sui rumors provenienti dalla Spagna ci ha pensato Matteo Moretto. Milan, ma chi è Gerard Martin?. Cresciuto nel settore giovanile dell'UE Cornellà, il Barcellona lo acquista nell'estate del 2023 per appena 100 mila euro. Dopo un anno nella seconda squadra blaugrana, Martín viene promosso in Prima Squadra, dove colleziona 93 presenze complessive, impreziosite da 1 gol e 7 assist. Mancino naturale, lo spagnolo può giocare sia da terzino sinistro che da difensore centrale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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