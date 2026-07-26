calcio dilettanti che mercato la rondinella batte tre colpi

Nel calcio dilettanti si registrano diverse operazioni di mercato, con la Rondinella coinvolta in tre acquisti. La squadra ha firmato un centrocampista classe 2002, prelevato dalla Sestese, e ha acquistato due giovani provenienti dal Pontedera: un centrocampista nato nel 2007 e un difensore sinistro nato nel 2008. Questi movimenti sono stati annunciati nel corso del fine settimana.

Ancora tante novità di mercato in questo fine settimana. Partiamo dalla Serie D, con la Rondinella che, dopo la firma del centrocampista Alessandro Cirillo (’02), prelevato dalla Sestese, inserisce due giovani "quote" prelevate dal Pontedera: Ettore Innocenti (‘07), centrocampista, e Niccolò Goretti (‘08), difensore sinistro. Nello Scandicci c’è l’uscita di Samuel Grottelli (’07): l’attaccante andrà a giocare nella Larcianese. Nel Montevarchi il posto lasciato libero da Francesco Galastri (‘08), passato all’Ostia Mare, è stato ripianato dall’ex portiere del Sansepolcro Jacopo Ermini (’05). Il Sansepolcro, invece, ha tesserato il suo primo calciatore iberico: José Maria Arias Jiménez (’99), attaccante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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