Un principio di incendio nel locomotore di un treno regionale ha causato l’evacuazione del veicolo alla stazione di Caiazzo, nel Casertano. L’incendio si è sviluppato all’interno del motore, costringendo i passeggeri a uscire dal treno. Nessuno è rimasto ferito durante le operazioni di evacuazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente interrotta.

Un principio di incendio nel locomotore dell'unica carrozza di un treno regionale ha portato allo sgombero del veicolo. È accaduto alla stazione ferroviaria di Caiazzo, nel Casertano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta (squadra proveniente dal distaccamento di Piedimonte Matese), allertati dalla segnalazione del personale di Ferrovie dello Stato, che aveva notato la fuoriuscita di fumo dal locomotore, alimentato da un motore diesel, evacuando tutti i passeggeri. In poco tempo i pompieri sono riusciti a domare le fiamme evitando che l'incendio si propagasse. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Caiazzo, fiamme nel locomotore: treno evacuato, passeggeri in salvo

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