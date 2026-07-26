Un uomo di 60 anni è morto dopo essere caduto dallo scooter. L’incidente è avvenuto quando ha urtato un cordolo spartitraffico, perdendo il controllo e cadendo pesantemente sull’asfalto. L’urto ha provocato ferite gravi che non gli hanno lasciato scampo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Ha urtato un cordolo spartitraffico ed è caduto pesantemente a terra. L’urto contro l’asfalto non gli ha lasciato scampo. Così Maurizio è morto sul colpo. Aveva 66 anni e abitava a Limonta di Oliveto Lario Maurizio Moizzi, il motociclista che nel tardo pomeriggio di ieri ha perso la vita in seguito a un incidente sulla provinciale Lariana, nel territorio di Bellagio, non molto lontano dal paese affacciato sul lago in cui vive. Maurizio era in sella al suo scooterone, un Suzuki Burgman 400 di cilindrata. Stava procedendo in discesa, dalla frazione di Vergonese verso il versante occidentale di Bellagio, sul ramo comasco del lago. Il sessantaseienne indossava il casco, un modello jet, ma sembra avesse la visiera e la parte frontale alzate perché faceva caldo: nulla così gli ha protetto il volto nell’impatto violento con il manto stradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cade dallo scooter, sessantaseienne perde la vita

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