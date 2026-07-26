"Il Cau di Castelfranco? È un percorso a ostacoli per i pazienti". Questa la pubblica che Lodovica Boni, referente locale della Lega, fa del Centro di Assistenza e Urgenza. "Dopo inaugurazioni e successivi spostamenti – rileva Boni - il Cau sembra aver trovato la sua collocazione all’ex ospedale Regina Margherita. Gli ambulatori sono stati infatti trasferiti di nuovo nell’ala che si affaccia su Corso Martiri. La posizione, tuttavia, non coincide con il percorso di accesso riservato ai cittadini. I pazienti sono infatti costretti a entrare da piazzale Deledda, l’ ingresso del Cup, attraversare un lungo corridoio e raggiungere il primo piano, dove, di fronte alla Radiologia, si trovano la sala d’attesa e gli ambulatori del Cau. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Boni (Lega): "Una gimkana per raggiungere il Cau"

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