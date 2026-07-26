bologna corteo al pilastro siamo tutte e tutti fakir

Un corteo si è svolto domenica sera nel quartiere Pilastro di Bologna per chiedere giustizia dopo la morte di Abderrahim Fakir. Fakir è deceduto il 19 luglio durante un intervento delle forze dell’ordine. La manifestazione ha coinvolto diverse persone che hanno sfilato per le strade della zona, portando cartelli e slogan. La protesta si è conclusa senza incidenti.

Un corteo per chiedere giustizia per Abderrahim Fakir è partito domenica sera nel quartiere bolognese del pilastro, dove l'uomo è morto il 19 luglio durante un intervento della polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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