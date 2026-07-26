Secondo Binance Research, i prezzi del petrolio non hanno un impatto diretto sul valore di Bitcoin. La relazione tra i due mercati sembra assente, mentre l’attenzione si sposta sul capitale istituzionale. La ricerca evidenzia che i movimenti di Bitcoin sono più influenzati dagli investimenti di grandi enti finanziari che dai prezzi delle materie prime energetiche. Nessuna variazione nei prezzi del petrolio è risultata correlata ai cambiamenti di Bitcoin.

Binance Research, il team di ricerca di Binance che fornisce analisi istituzionali, insight e dati per l’intero ecosistema degli asset digitali, ha pubblicato “The Impact Mechanism of Oil Prices on Bitcoin”, uno studio basato su dieci anni di dati (2016–2026) e su modelli econometrici avanzati. L’analisi utilizza la recente crisi dello Stretto di Hormuz, tra febbraio e marzo 2026, come “esperimento naturale” per indagare la relazione tra petrolio e Bitcoin. Le conclusioni sono chiare: nel contesto attuale di mercato, sempre più influenzato dal capitale istituzionale, i prezzi del petrolio non rappresentano un fattore di rischio determinante per Bitcoin. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Binance Research: i prezzi del petrolio non influenzano l’andamento di Bitcoin, il fattore chiave è il capitale istituzionale

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