Barbara d’Urso torna in Rai | sarà giudice di Ballando con le Stelle

Da tivvusia.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Barbara d’Urso è pronta a tornare in televisione con un ruolo di assoluto rilievo. Dopo settimane di indiscrezioni e rumors, la conduttrice sarebbe destinata a raccogliere l’eredità di Selvaggia Lucarelli nella giuria di Ballando con le Stelle, il celebre show del sabato sera di Rai 1 guidato da Milly Carlucci. Per Barbara si tratterebbe di un ritorno importante sul piccolo schermo e di una nuova esperienza all’interno del programma, dopo avervi partecipato in passato come concorrente. Questa volta, però, il suo posto sarebbe dietro il tavolo della giuria, chiamata a valutare le esibizioni delle coppie in gara. Un cambio che segna una nuova fase del programma. 🔗 Leggi su Tivvusia.it

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