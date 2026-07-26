Barbara d’Urso torna in Rai | sarà giudice di Ballando con le Stelle

Barbara d’Urso è pronta a tornare in televisione con un ruolo di assoluto rilievo. Dopo settimane di indiscrezioni e rumors, la conduttrice sarebbe destinata a raccogliere l’eredità di Selvaggia Lucarelli nella giuria di Ballando con le Stelle, il celebre show del sabato sera di Rai 1 guidato da Milly Carlucci. Per Barbara si tratterebbe di un ritorno importante sul piccolo schermo e di una nuova esperienza all’interno del programma, dopo avervi partecipato in passato come concorrente. Questa volta, però, il suo posto sarebbe dietro il tavolo della giuria, chiamata a valutare le esibizioni delle coppie in gara. Un cambio che segna una nuova fase del programma. 🔗 Leggi su Tivvusia.it

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Barbara DUrso prima serata: cosa sta succedendo davvero

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Barbara D’Urso torna a Ballando con le Stelle, “manca solo la firma”Barbara D’Urso potrebbe tornare in prima serata sulla televisione generalista, questa volta come partecipante a Ballando con le Stelle.

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Barbara d’Urso in giuria a Ballando con le Stelle? Quella che fino a poco tempo fa sembrava soltanto un’indiscrezione torna ora a far discutere. Secondo le ultime voci, Barbara d’Urso sarebbe sempre più vicina a entrare nella giuria di Ballando con le Stelle x.com

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Ballando con le Stelle: Barbara D’Urso sostituirà Selvaggia Lucarelli in giuriaBarbara D’Urso è in procinto di tornare in televisione con un ruolo di rilievo in Ballando con le Stelle, sostituendo Selvaggia Lucarelli. notizie.it

Tanssii tähtien kanssa: Barbara D'Urso korvaa Selvaggia Lucarellin tuomaristossa.Barbara D’Urso è in procinto di tornare in televisione con un ruolo di rilievo in Ballando con le Stelle, sostituendo Selvaggia Lucarelli. notizie.it