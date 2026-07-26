banca mps le istituzioni mobilitate chiesto un incontro a giorgetti

Provincia, Comune e Regione hanno chiesto un incontro urgente al ministro dell’Economia su Banca Monte dei Paschi. La richiesta arriva dopo le recenti criticità emerse nella gestione della banca. Le istituzioni intendono discutere delle conseguenze e delle possibili soluzioni. Il ministro dell’Economia non ha ancora confermato la data dell’incontro.

Siena, 26 luglio 2026 – Provincia, Comune e Regione chiedono un incontro urgente al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sul caso Banca Monte dei Paschi. La lettera partirà formalmente domani mattina, ma è stata comunque già varata ieri mattina, nel corso dell’incontro convocato a stretto giro dalla presidente della Provincia Agnese Carletti. Il vertice è arrivato dopo l’approvazione delle mozioni unitarie nei tre consessi e in coda a giorni agitati, per l’incontro a Palazzo pubblico con rappresentanti di Intesa Sanpaolo, come ampiamente relazionato dalla sindaca Fabio in consiglio comunale. L’incontro. Ma per riannodare i fili del discorso era opportuno compiere un nuovo passo congiunto e così è stato imbastito l’appuntamento, approfittando anche della presenza in zona di Giani, a Staggia per l’inaugurazione della variante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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