Ballando con le Stelle ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Sabato 27 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2025 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni. Un cast variegato che per questa ventesima edizione vede, tra gli altri, la partecipazione di Barbara D’Urso, Fabio Fognini, Nancy Brilli, Filippo Magnini e Martina Colombari. Immancabile anche la giuria, interamente confermata e composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Scopriamo insieme come seguire la diretta e vedere la replica in TV e in streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Ballando con le Stelle svelato il primo nome bomba di settembre!

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Ballando con le Stelle 2026: cast in fermento, giuria da definireL'attesa per l’edizione 2026 di Ballando con le Stelle, in onda da sabato 3 ottobre su Rai 1, si fa sempre più palpabile. Tra conferme, smentite e un vivace toto-nomi, il programma continua a catalizz ... it.blastingnews.com

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha scelto il dopo Lucarelli: manca solo la firma per il nuovo giudice, ma non è finitaMilly Carlucci cambia tutto a Ballando con le Stelle: il nuovo giudice al posto di Lucarelli è a un passo, ma non si escludono altri cambiamenti ... libero.it

La famiglia di #BallandoConLeStelle si allarga! A giugno è nata la nipotina di Milly Carlucci e poco fa la maestra Alessandra Tripoli ha annunciato sui propri social che diventerà mamma per la seconda volta. Tantissime congratulazioni x.com

Ballando con le Stelle: Barbara D'Urso e Simona Ventura sarebbero le favorite per il posto reddit