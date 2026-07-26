Nel 1999, l’artista arrivò a Milano e ricordò come la città le riempisse gli occhi e il cuore di gioia e libertà. In quegli anni, l’euro stava entrando nelle vite delle persone, ma lei non aveva difficoltà a gestire le spese, che erano poche: un Estathé e un Twix quasi ogni giorno, e all’inizio del mese un panino grande con Galbanino e salamino milanese.

Milano, 26 luglio 2026 – “Quindi arrivai a Milano nel 1999, l’euro stava entrando nelle nostre vite ma io non avevo grandi problemi a far di conto perché avevo poche spese fisse: un’Estathè e un Twix quasi tutti i giorni, all’inizio del mese un panino grande col Galbanino e il salamino milanese. Verso la fine del mese neanche il Twix e figuriamoci l’Estathè, ma Milano mi levava la fame, mi riempiva gli occhi e il cuore di gioia di vivere e libertà”. È con queste parole scritte in un post su Instagram che Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, tra le più famose cantanti di musica italiana, rivela i suoi inizi nel capoluogo lombardo, a 17 anni. Città in cui poi oggi ha scelto di vivere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Arisa e l’arrivo a Milano nel 1999: “Mi riempiva gli occhi e il cuore di gioia di vivere e libertà”

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Arisa - Guardando il Cielo (Official Video - Sanremo 2016)

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