Durante l’estate, molti anziani soli vivono un senso di isolamento che si manifesta anche nel silenzio. Un intervento diffuso consiste nelle Convivenze Solidali, che affiancano i servizi domiciliari e altri interventi di prossimità. Queste iniziative offrono un’alternativa al modello di assistenza basato principalmente sull’istituzionalizzazione, cercando di coinvolgere direttamente le persone nelle comunità e di ridurre il senso di solitudine.

Le Convivenze Solidali, insieme ai servizi domiciliari e ad altri interventi di prossimità, rappresentano una vera alternativa ad un sistema di cure e assistenza centrato soprattutto sull’istituzionalizzazione. «Sono normali appartamenti dove possono alloggiare, circondati da ogni comfort, fino a quattro anziani che, vivendo sotto lo stesso tetto, riescono a vincere la solitudine», ha spiegato Marco Impagliazzo, presidente della Comunità. «Il valore aggiunto è quello di ricreare una dimensione familiare che contrasta l’abbandono, soprattutto in estate, quando si diventa non più autosufficienti, evitando così il passaggio, spesso non felice e ostacolato da pratiche burocratiche, in RSA o altre strutture deputate all’accoglienza». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anziani soli, l'altra emergenza dell'estate, Luciana: «Avete mai sentito che rumore fa il silenzio?»

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