Anziani soli l' altra emergenza dell' estate Luciana | Avete mai sentito che rumore fa il silenzio?
Durante l’estate, molti anziani soli vivono un senso di isolamento che si manifesta anche nel silenzio. Un intervento diffuso consiste nelle Convivenze Solidali, che affiancano i servizi domiciliari e altri interventi di prossimità. Queste iniziative offrono un’alternativa al modello di assistenza basato principalmente sull’istituzionalizzazione, cercando di coinvolgere direttamente le persone nelle comunità e di ridurre il senso di solitudine.
Le Convivenze Solidali, insieme ai servizi domiciliari e ad altri interventi di prossimità, rappresentano una vera alternativa ad un sistema di cure e assistenza centrato soprattutto sull’istituzionalizzazione. «Sono normali appartamenti dove possono alloggiare, circondati da ogni comfort, fino a quattro anziani che, vivendo sotto lo stesso tetto, riescono a vincere la solitudine», ha spiegato Marco Impagliazzo, presidente della Comunità. «Il valore aggiunto è quello di ricreare una dimensione familiare che contrasta l’abbandono, soprattutto in estate, quando si diventa non più autosufficienti, evitando così il passaggio, spesso non felice e ostacolato da pratiche burocratiche, in RSA o altre strutture deputate all’accoglienza». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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