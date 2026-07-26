Amoruso ha suggerito alla Juventus di aspettare per l'acquisto di un giocatore chiamato David, ritenendolo dotato delle qualità necessarie. Ha anche commentato le caratteristiche di un altro attaccante, ritenendo che non tornerà in squadra. La sua intervista, rilasciata a un sito di settore, si è concentrata su alcuni aspetti del mercato dei bianconeri, senza approfondire altri dettagli o nomi specifici.

di Francesco Spagnolo Amoruso in una lunga intervista ai microfoni del sito di Gianluca Di Marzio si è soffermato sulla Juve consigliando i bianconeri su David e non solo. Il panorama della Juventus sta vivendo una fase di fondamentale trasformazione e, sui recenti sviluppi in casa bianconera, è intervenuta una voce di spicco del passato torinese. L’ex centravanti Nicola Amoruso ha tracciato un’analisi approfondita sulle prospettive tattiche e sulle strategie societarie della nuova squadra di Spalletti, soffermandosi in particolar modo sulle dinamiche che caratterizzano il reparto d’attacco. Ai microfoni del sito di Gianluca Di Marzio, l’ex bianconero ha approfondito il tema relativo alla gestione dell’organico e alle manovre di mercato necessarie: « Quest’anno c’è tanto da lavorare, tanto da ricostruire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Amoruso consiglia la Juve: «David le qualità le ha. Va aspettato. Vlahovic? Ha caratteristiche uniche, ma non penso che tornerà»

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