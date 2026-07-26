Alisha Lehmann imbattibile | sfida di canestri vinta con il fidanzato

La calciatrice svizzera ha affrontato il suo fidanzato in una sfida di canestri, vincendo la partita. La partita si è svolta tra i due e si è conclusa con la vittoria della calciatrice. La sfida è stata giocata a livello amatoriale e non ha coinvolto eventi ufficiali o professionali. La vincitrice è stata annunciata dopo la conclusione del gioco.

La calciatrice svizzera ha sfidato il fidanzato Montel Mckenzie alla sfida di canestri e ha vinto la svizzera. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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