Alisha Lehmann imbattibile | sfida di canestri vinta con il fidanzato

Da sportmediaset.mediaset.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La calciatrice svizzera ha affrontato il suo fidanzato in una sfida di canestri, vincendo la partita. La partita si è svolta tra i due e si è conclusa con la vittoria della calciatrice. La sfida è stata giocata a livello amatoriale e non ha coinvolto eventi ufficiali o professionali. La vincitrice è stata annunciata dopo la conclusione del gioco.

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La calciatrice svizzera ha sfidato il fidanzato Montel Mckenzie alla sfida di canestri e ha vinto la svizzera. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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