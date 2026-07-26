Agosto tra arte e antiquariato a Casa Bruschi
Ad agosto, la Casa Museo Ivan Bruschi propone un calendario di eventi che include musica jazz, esposizioni di arte e visite guidate. La programmazione si svolge all’interno della struttura, che fa parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo. Le iniziative sono rivolte a visitatori interessati a scoprire le collezioni di arte e antiquariato e a partecipare a momenti culturali nel mese estivo. La partecipazione è aperta al pubblico e prevede diverse modalità di accesso.
Arezzo, 26 luglio 2026 – Eventi, Jazz e visite ad arte per l'agosto da vivere alla Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo. Il 2 agosto "Domenica al Museo " con entrata gratuita in linea con l'iniziativa del Ministero della Cultura e con le Gallerie d'Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo. Alle 11 visita guidata per famiglie alla mostra Da Michelangelo a Rodin nell’obiettivo degli Alinari, "Inquadra il tuo mondo!": armati di una cornice-mirino, i ragazzi impareranno a guardare come un fotografo tra il David e lo Schiavo morente di Michelangelo, il Pensatore e la Mano di Dio di Rodin, per poi scattare e condividere sui social la propria fotografia come omaggio agli Alinari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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