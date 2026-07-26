agosto tra arte e antiquariato a casa bruschi

Notizia in breve

Ad agosto, la Casa Museo Ivan Bruschi propone un calendario di eventi che include musica jazz, esposizioni di arte e visite guidate. La programmazione si svolge all’interno della struttura, che fa parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo. Le iniziative sono rivolte a visitatori interessati a scoprire le collezioni di arte e antiquariato e a partecipare a momenti culturali nel mese estivo. La partecipazione è aperta al pubblico e prevede diverse modalità di accesso.