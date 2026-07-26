Agenda Sindaco Roberto Gualtieri lunedì 27 luglio 2026

Notizia in breve

Lunedì 27 luglio 2026, il sindaco ha partecipato alla presentazione dello stato di avanzamento dell’iter amministrativo per il nuovo stadio della squadra di calcio. Durante l’evento sono stati illustrati i progressi e le pratiche in corso per il progetto. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di realizzazione o sulle modalità di attuazione. La presentazione ha coinvolto rappresentanti delle autorità e degli enti coinvolti nelle procedure burocratiche.