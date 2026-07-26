Agenda Sindaco Roberto Gualtieri lunedì 27 luglio 2026
Lunedì 27 luglio 2026, il sindaco ha partecipato alla presentazione dello stato di avanzamento dell’iter amministrativo per il nuovo stadio della squadra di calcio. Durante l’evento sono stati illustrati i progressi e le pratiche in corso per il progetto. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di realizzazione o sulle modalità di attuazione. La presentazione ha coinvolto rappresentanti delle autorità e degli enti coinvolti nelle procedure burocratiche.
PRESENTAZIONE STATO DI AVANZAMENTO ITER AMMINISTRATIVO STADIO A.S. ROMA Il Sindaco Roberto Gualtieri interviene alla presentazione dello stato di avanzamento dell’iter amministrativo relativo al progetto del nuovo stadio della A.S. Roma. Saranno presenti, tra gli altri: il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini; il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi; il Commissario straordinario di Governo per gli Stadi EURO 2032, Massimo Sessa; il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Roma è una città sicura Il sindaco Roberto Gualtieri a Nessuno escluso
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