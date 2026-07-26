AEW | Gli Young Bucks vincono contro i Death Riders ma Moxley e Ospreay hanno l’ultima parola

Da zonawrestling.net 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Young Bucks hanno battuto i Death Riders nell’ultima puntata di AEW Collision, ottenendo una vittoria importante. Tuttavia, Jon Moxley e Will Ospreay sono stati gli ultimi a intervenire durante l’evento, avendo così la parola finale.

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Gli Young Bucks hanno conquistato una vittoria fondamentale contro i Death Riders nell’ultima puntata di  AEW Collision, ma sono stati Jon Moxley e Will Ospreay ad avere l’ultima parola. Durante lo show, Matt e Nick Jackson hanno affrontato Wheeler Yuta e Daniel Garcia in un match di coppia. Nel finale dell’incontro, l’intervento dei  World Tag Team Champions Christian Cage e Adam Copeland  ha riequilibrato la situazione dopo che Claudio Castagnoli e PAC avevano provato a favorire i Death Riders. Claudio and PAC tried to help out their Death Riders brothers, but @Christian4Peeps and @RatedRCope are out here to even the odds ahead of their AEW World Tag Team Title match at #AEWRedemption TOMORROW! Watch #AEWCollision on TNT & HBO Max pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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