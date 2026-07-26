Romelu Lukaku lascia il Napoli entro agosto: secondo il Corriere dello Sport, la richiesta è di 15 milioni, però il Chelsea mantiene una percentuale sulla rivendita che complica ogni trattativa. Lukaku e l’ingaggio da 11 milioni: il vero ostacolo del mercato. L’attaccante belga guadagna circa 11 milioni di euro lordi annui grazie ai benefici del Decreto Crescita. Questa cifra rappresenta un muro insormontabile per quasi tutti i club europei interessati al suo profilo. Il Napoli intende cederlo, ma il peso dell’ingaggio scoraggia persino i potenziali acquirenti che dispongono di risorse considerevoli. La sensazione diffusa è che gli azzurri vogliano liberarsi di un carico economico insostenibile per il bilancio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Addio Lukaku, il Napoli ha fissato il prezzo: per quale cifra può partire

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Lukaku ai saluti! Il Napoli ha già deciso tutto

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