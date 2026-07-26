Addio al doppio telefono | su WhatsApp arriva la gestione simultanea di due profili

Notizia in breve

WhatsApp ha annunciato l’arrivo di una funzione che permette di gestire due profili contemporaneamente sull’app. La novità consente agli utenti di passare facilmente tra due numeri di telefono senza dover installare applicazioni separate o effettuare login e logout ripetuti. La funzione sarà disponibile inizialmente per alcuni beta tester e successivamente distribuita a tutti gli utenti. Non sono stati comunicati dettagli su tempi di rilascio ufficiali o requisiti tecnici specifici.