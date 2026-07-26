Addio al doppio telefono | su WhatsApp arriva la gestione simultanea di due profili

Da agi.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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WhatsApp ha annunciato l’arrivo di una funzione che permette di gestire due profili contemporaneamente sull’app. La novità consente agli utenti di passare facilmente tra due numeri di telefono senza dover installare applicazioni separate o effettuare login e logout ripetuti. La funzione sarà disponibile inizialmente per alcuni beta tester e successivamente distribuita a tutti gli utenti. Non sono stati comunicati dettagli su tempi di rilascio ufficiali o requisiti tecnici specifici.

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AGI - La gestione quotidiana delle comunicazioni digitali compie un passo in avanti decisivo con una delle novità più attese dalla community globale. L'applicazione di messaggistica istantanea di Meta ha finalmente introdotto la possibilità di configurare e utilizzare due differenti account sullo stesso smartphone, ponendo fine alla necessità di disconnettersi continuamente o di ricorrere a stratagemmi complessi. Fino a oggi, la configurazione standard imponeva un vincolo rigido che legava un solo profilo a ciascun telefono. Questa limitazione obbligava chi possedeva un numero personale e uno professionale a scendere a compromessi, spesso portando con sé due telefoni diversi per evitare confusione o perdite di tempo. 🔗 Leggi su Agi.it

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