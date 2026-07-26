A sostegno della scuola Tre bandi della Fondazione 400mila euro a 23 progetti
La Fondazione ha annunciato tre bandi destinati a sostenere 23 progetti scolastici con un finanziamento totale di 400mila euro. I fondi sono stati assegnati per iniziative che riguardano aspetti legati al benessere e alla crescita degli studenti. I progetti selezionati si concentrano su vari ambiti, tra cui attività educative, sportive e di inclusione. La distribuzione dei contributi è stata effettuata attraverso procedure di assegnazione pubbliche e trasparenti.
La scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma anche di benessere e crescita personale. Per rispondere ai bisogni emersi dal territorio e sostenere le scuole nell’affrontare le nuove sfide educative, nel 2026 Fondazione Carispezia ha promosso tre bandi nel settore Formazione, destinando complessivamente oltre 400mila euro a sostegno di 23 progetti rivolti agli studenti della provincia della Spezia e della Lunigiana, dalla scuola primaria agli istituti secondari di secondo grado. Oltre 200 mila euro sono destinati ai bandi ‘Oltre la Scuola – Destinazione Europa’ e ‘Oltre la Scuola – Esperienze, territorio e benessere per gli studenti’ dedicati agli istituti secondari di secondo grado. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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