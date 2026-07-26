6 attori di Compagni di scuola morti davvero e perché

Compagni di scuola, uscito nel 1988, ad oggi è considerato uno dei film più riusciti di Carlo Verdone, sia per il tema delle “rimpatriate”, ancora attuale quasi quarant’anni dopo, sia per la caratterizzazione dei personaggi, da quelli più centrali a quelli più marginali. In occasione della messa in onda della versione restaurata del film, il 26 luglio 2026, in prima serata su Rete 4, Verdone ha dedicato Compagni di scuola “A tutti quelli che hanno partecipato a questa avventura: a quelli che ci sono ancora, e a chi non c’è più, perché se il film è venuto bene è merito loro”. Ecco chi sono gli attori del film morti, che insieme agli altri hanno contribuito a rendere Compagni di scuola indimenticabile, per i volti, le battute e le situazioni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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