150 preferenze GPS tutorial | gli errori più comuni da evitare La guida passo dopo passo QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 27 luglio alle 14 | 30

Oggi è stato aperto il termine per la presentazione delle 150 preferenze GPS. I docenti iscritti nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 2026-2028 possono presentare domanda per ottenere supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. L'iniziativa include anche un tutorial che evidenzia errori comuni da evitare, e un evento live con un esperto previsto per lunedì 27 luglio alle 14:30.

È ufficialmente aperto il termine per la presentazione delle 150 preferenze. I docenti che risultano iscritti nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 20262028 possono ora presentare domanda per ottenere supplenze che avranno durata fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Attenzione: la scadenza è fissata in modo tassativo per il 29 luglio, entro le ore 14:00, e non saranno ammesse proroghe. Per chi avesse dubbi o volesse approfondire i dettagli della procedura, Orizzonte Scuola ha organizzato un appuntamento ad hoc: si tratta di una puntata speciale di Question Time, il noto programma di consulenza in diretta streaming, in programma per lunedì 27 luglio alle 14:30. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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150 preferenze GPS tutorial: gli errori più comuni da evitare. La guida passo dopo passo

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