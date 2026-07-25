La rassegna della Cineteca presenta film di registi non allineati. Tra le immagini più ricordate, Claudia Cardinale in stazione con una valigia e gonna che svolazza, e Alain Delon con cappottone di cammello e barba di due giorni, interpretando un personaggio da professore inquieto. La scena mostra un’attrice abbandonata, mentre il volto dell’attore trasmette un’aria pensierosa.

Claudia Cardinale abbandonata in stazione. La valigiona al suo fianco. La gonna che svolazza sopra il ginocchio. Alain Delon in cappottone di cammello, sul viso la barba di due giorni, da professore inquieto. Destinato al disastro. E poi il profilo di un Mastroianni davvero straordinario in “Cronaca familiare“. O la bellezza sofisticata di Eleonora Rossi Drago, che all’epoca faceva girare la testa a Trintignant e a mezza Italia. Istantanee. Di cellulosa. Provenienza: il raffinatissimo cinema di Valerio Zurlini. Quest’anno cadono i cent’anni dalla nascita del regista bolognese. E la Cineteca lo omaggia con la rassegna “ Estate violenta “. Sette titoli fondamentali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Zurlini, film non allineati. La rassegna della Cineteca

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