WWE | Drew McIntyre pubblica la prima foto dal set di The Last Druid
Drew McIntyre ha finalmente regalato ai fan il primo sguardo al personaggio che lo sta tenendo lontano dalla WWE, e il suo look è decisamente quello di un guerriero. Il 25 luglio 2026, l’ex WWE Champion ha pubblicato su Twitter una foto direttamente dal set di The Last Druid. Nell’immagine, McIntyre appare a torso nudo in un campo arido, con pantaloni in stile medievale, stivali, bracciali protettivi e un paio di occhiali da sole. Il wrestler non ha svelato alcun dettaglio sulla scena o sul ruolo che interpreterà, limitandosi ad accompagnare lo scatto con una sola parola: “Cinema.” Cinema. pic.twitter.comF8tlxgBUAY — Drew (@DMcIntyreWWE) July 25, 2026 La foto conferma che McIntyre è ancora impegnato nelle riprese del film d’azione con Russell Crowe, mettendo momentaneamente a tacere le speculazioni su un suo imminente ritorno in WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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