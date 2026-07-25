Drew McIntyre ha finalmente regalato ai fan il primo sguardo al personaggio che lo sta tenendo lontano dalla WWE, e il suo look è decisamente quello di un guerriero. Il 25 luglio 2026, l’ex WWE Champion ha pubblicato su Twitter una foto direttamente dal set di The Last Druid. Nell’immagine, McIntyre appare a torso nudo in un campo arido, con pantaloni in stile medievale, stivali, bracciali protettivi e un paio di occhiali da sole. Il wrestler non ha svelato alcun dettaglio sulla scena o sul ruolo che interpreterà, limitandosi ad accompagnare lo scatto con una sola parola: “Cinema.” Cinema. pic.twitter.comF8tlxgBUAY — Drew (@DMcIntyreWWE) July 25, 2026 La foto conferma che McIntyre è ancora impegnato nelle riprese del film d’azione con Russell Crowe, mettendo momentaneamente a tacere le speculazioni su un suo imminente ritorno in WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Drew McIntyre pubblica la prima foto dal set di The Last Druid

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