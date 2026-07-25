WWE | Carmelo Hayes escluso da SummerSlam esplode la rabbia dei fan contro Triple H

Carmelo Hayes è stato escluso dall’evento SummerSlam, scatenando l’indignazione dei fan sui social. Invece di concentrarsi sui nuovi incontri annunciati, molti utenti hanno criticato la decisione dei dirigenti e rivolto domande a Triple H, responsabile degli eventi. La discussione si è concentrata sulla mancanza di Hayes nel cartellone e sul suo possibile coinvolgimento futuro. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni dell’esclusione.

Invece di festeggiare il nuovo match annunciato per SummerSlam, molti fan hanno scelto di invadere i social di Triple H con una sola domanda: che fine ha fatto Carmelo Hayes? Considerando che Hayes era stato coinvolto nella rivalità fin dall’inizio, soprattutto dopo il ritorno in WWE di Baron Corbin avvenuto all’inizio del mese, molti si aspettavano un suo ruolo importante nel più grande evento dell’estate. La WWE, però, ha deciso di andare avanti con un match singolo tra Trick Williams e Corbin, scatenando immediatamente la reazione dei fan, che hanno puntato il dito contro Triple H. La WWE ha un problema con Carmelo Hayes? I fan chiedono spiegazioni a Triple H. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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LUCHA COMPLETA: Carmelo Hayes vs. Rey Fenix: SmackDown, 30 de Enero. 2026

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