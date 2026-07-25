Weekly Beasts

Da ilpost.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Larry, un gatto, lavora come cacciatore di topi da quindici anni presso il numero 10 di Downing Street, residenza dei primi ministri del Regno Unito.

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Larry è il gatto che da quindici anni svolge il ruolo ufficiale di cacciatore di topi al numero 10 di Downing Street, cioè la residenza dei primi ministri del Regno Unito. Come mostra una delle fotografie di questa raccolta, non si può dire che venga meno ai suoi doveri: lo si vede davanti alla porta di casa, accanto a un topo appena catturato, mentre i fotografi che erano lì per il nuovo primo ministro Andy Burnham documentano la scena. Tra gli altri animali che valeva la pena fotografare ci sono un cucciolo di riccio e uno di tartaruga marina olivacea, un assiolo indiano con gli occhi scurissimi e un macaco appollaiato su un groviglio di cavi, che sembra interessato al cibo di un uomo, che sembra altrettanto interessato a proteggerlo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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