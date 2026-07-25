Vita da Vasco Rossi 2026 | la marea di fan a Zocca l’autografo sul bavaglino del bebè e l’amore per la Puglia

Il 25 luglio 2026, a Zocca, centinaia di fan si sono radunati per incontrare Vasco Rossi, che ha firmato un autografo su un bavaglino di un neonato. Durante l’evento, il cantante ha mostrato il suo affetto per la Puglia, parlando della sua passione per quella regione. Sul palco, ha regalato performance intense, mentre nei momenti di pausa ha condiviso alcuni aspetti della sua vita con i presenti.

Modena, 25 luglio 2026 – Vasco Rossi, una garanzia per i suoi fan. Sopra il palco, da dove regala grandi emozioni, ma anche nella vita di tutti i giorni, quando si spengono le luci e condivide momenti della sua quotidianità con gli lo segue e ama la sua musica. Anche quest’anno, il Komandante ha accolto la marea di fan a Zocca, giorno dopo giorno, raccontando gli incontri con foto e video condivisi suoi social. Dalla folla davanti la sua abitazione, alla tappa al Bibap bar con gli amici di sempre, ogni momento è buono per la combriccola del Blasco per immortalare quell’attimo che poi sarà ricordato per sempre. L’autografo sul bavaglino del baby fan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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