La Virtus sta ancora valutando l’ingaggio di un giocatore proveniente dagli Stati Uniti per completare il reparto esterni. La società sta monitorando un gruppo di atleti statunitensi, cercando il profilo adatto per il ruolo di guardia o ala piccola. Per evitare il cambio di città, è stata prevista una clausola nel contratto. La squadra continua a lavorare sul mercato per trovare il giocatore che possa integrarsi nel roster.

Il mercato della Virtus prosegue con la ricerca dell’ultimo tassello da inserire nel roster, il giocatore destinato a completare il reparto degli esterni tra i ruoli di guardia e ala piccola. Ma le ore più movimentate in casa bianconera non riguardano soltanto il parquet. Sul fronte societario, infatti, si registrano nuovi movimenti destinati a confermare quanto il club bolognese sia al centro dell’attenzione di investitori internazionali. Nella giornata di giovedì, in via dell’Arcoveggio si sono svolti alcuni incontri tra la proprietà e gli emissari di un gruppo proveniente dalla costa occidentale degli Stati Uniti. Un interesse concreto che rappresenta il terzo dossier aperto negli ultimi mesi dopo quelli riconducibili ai gruppi americani di matrice greca e svizzera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Virtus, l’America bussa ancora. Zanetti vede un gruppo dagli States. Clausola per evitare il cambio città

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Agenda Virtus: Eurolega e palasport. Zanetti pronto a delineare il futuroLa Virtus ha in programma incontri importanti: si discuterà di Eurolega e del futuro del palasport.

Iran: l’ennesima guerra persa dagli StatesLe forze statunitensi hanno subito una sconfitta in Iran, segnando un episodio che mette in discussione la superiorità militare dichiarata.

Si parla di: Virtus, l’America bussa ancora. Zanetti vede un gruppo dagli States. Clausola per evitare il cambio città.

Virtus, l’America bussa ancora. Zanetti vede un gruppo dagli States. Clausola per evitare il cambio cittàGiovedì incontro all’Arcoveggio con i rappresentanti di una cordata che proviene dalla costa occidentale. Il patron bianconero valuta gli scenari: e pensa a una penale per scongiurare un trasferimento ... sport.quotidiano.net

Virtus, America knocks again. Zanetti sees a group from the States. A clause is in place to avoid a city move.On Thursday, he met at Arcoveggio with representatives of a consortium from the West Coast. The Juventus owner is weighing the options, and is considering a penalty to prevent a transfer. sport.quotidiano.net